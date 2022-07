Entre hoje e sábado, a autoestrada está cortada no sentido norte/sul, entre os nós de Nogueira (Vila Real) e Peso da Régua, pelo período de 24 horas, e, no sentido sul/norte, entre os nós de Peso da Régua e Nogueira durante o período compreendido entre as 05:00 e as 23:00.

A GNR informou que as vias alternativas disponíveis são a Estrada Nacional 2 (EN 2), entre Vila Real/Santa Marta de Penaguião/Peso da Régua (vice-versa), e, ainda, a Estrada Municipal 313 (EM 313) -- Vila Real/Peso da Régua (vice-versa).

Desde junho que a A24, nos distritos de Vila Real e Viseu, tem sido palco para a filmagem de algumas cenas da produção de Hollywood "Velocidade Furiosa".

Trata-se de 'Fast X', o décimo e último file da saga protagonizada pelos atores Vin Diesel, Charlize Theron, Jason Momoa, Brie Larson, Michelle Rodriguez e a portuguesa Daniela Melchior, entre outros.

Com argumento de Justin Lin e Dan Mazeau, a rodagem acontece no Reino Unido, na Itália e em Portugal.

Devido às filmagens na A24, têm sido muitos os curiosos que se deslocam até perto dos locais para tentar observar a produção que também está a envolver várias empresas da região.

Depois dos distritos de Vila Real e Viseu, a rodagem em Portugal do filme "Fast X" vai também levar a cortes ao trânsito e ao acesso pedonal em Cacilhas, em Almada.

PLI // JAP

Lusa/Fim