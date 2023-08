Segundo a mesma fonte, a via, que liga Lisboa ao Porto, foi reaberta nos dois sentidos pelas 20:27.

"Já se circula sem restrições, mas a qualquer momento poderá vir a ser de novo encerrada, caso o fumo se intensifique", acrescentou.

Segundo a página de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta para o incêndio foi dado pelas 13:47.

Pelas 21:10, estavam no local 213 operacionais, apoiados por 63 viaturas.

A Estrada Nacional 113 (EN 113), que liga Leiria a Ourém, no distrito de Santarém, também foi encerrada durante a tarde devido a outro incêndio que deflagrou na Caranguejeira, na localidade de Lagoa da Pedra, no concelho de Leiria, e continua ainda encerrada nos dois sentidos, entre as localidades de Padrão e Parracheira, revelou fonte da GNR.

O alerta para este fogo foi dado pelas 13:48 e estão no teatro de operações 171 operacionais, apoiados por 50 veículos.

O vereador da Proteção Civil da Câmara de Leiria, Luís Lopes, adiantou que os incêndios "diminuíram de intensidade" e que as máquinas de rasto estão no terreno.

"Os meios estão a ser posicionados para fazer o perímetro dos fogos. Esperamos nas próximas horas ter a situação controlada", referiu o autarca.

