"Os visitantes do Museu terão a oportunidade de ver o óleo sobre tela 'A Assunção da Virgem', do pintor italiano do século XVIII Agostino Masucci (1690-1758), exibida na Galeria de Pintura Europeia, no espaço dedicado ao programa, localizado na Sala 49" do museu, refere a Fundação Gaudium Magnum, num comunicado hoje divulgado.

A obra será apresentada no âmbito do projeto "O Belo, a Sedução e a Partilha -- Obras da Coleção Maria e João Cortez de Lobão", que junta o MNAA e a Fundação Gaudium Magnum - Maria e João Cortez de Lobão (FGM).

A folha de sala do MNAA recorda que Agostino Masucci "é reconhecido pela sua técnica refinada e uso magistral da luz e sombra, conferindo um realismo único às suas obras", salientando que a obra "Assunção da Virgem" "impressiona pela sua composição harmoniosa, rica em detalhes, e pela delicadeza com que o artista retrata os rostos, transmitindo uma sensação de paz e espiritualidade".

"A obra agora exposta é o 'bozzetto' ou estudo da encomenda" do rei João V para o altar-mor da catedral de Évora, acrescenta a informação hoje divulgada.

Masucci é também autor do "Tríptico do Espírito Santo", os três painéis principais em mosaico de vidro da Capela de São João Baptista, da Igreja de São Roque, em Lisboa.

A capela, desenhada por Luigi Vanvitelli, com Nicola Salvi, para o rei português João V, foi construída em Roma a partir de 1742, desmontada no local em 1747 e transportada para Lisboa, onde foi novamente montada, no seu local definitivo, a Igreja de São Roque.

O processo ficou concluído em 1752, com a colocação de todos os painéis.

Feita com os mais exclusivos mármores de Itália, entre outras pedras e minerais raros, assim como com bronze dourado, a capela é "única no seu género em Portugal, com a mais importante coleção de ourivesaria romana fora de Itália", como indicou a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, quando da entrada desta obra no Google Art Project, em 2016.

