"É um dia muito especial. É uma exposição antológica. Tirámos partido da Casa de Serralves e este é um dia muito feliz que é aberto a artistas vivos. É a primeira vez que estamos a usar os três pisos da casa, desde a cozinha à casa de banho. A exposição celebra a vida e obra de João Pedro Vale e Nuno Alexandre Ferreira, ligados pela vida e obra há mais de 20 anos", declarou Inês Grosso, curadora da exposição, durante a visita de apresentação à imprensa.

A exposição "Casa Vale Ferreira" é uma viagem pelas obras da dupla de artistas portugueses, unidos há mais de duas décadas pela arte e pelo amor, que inclui projetos iniciais, criações recentes e novas instalações concebidas especificamente para Serralves", explica Inês Grosso.

A Casa de Serralves (casa cor-de-rosa) transforma-se, assim, a partir de hoje num cenário de "encontros inesperados, proporcionando um contexto único para a reflexão e releitura de uma obra que se tem reinventado ao longo dos anos, inclusivamente através de inúmeras colaborações e parcerias com as artes performativas e com outros projetos multidisciplinares", explica o texto de apresentação da mostra.

"Da cozinha às salas de estar e jantar, passando pelas escadarias e casas de banho, os artistas ocupam quase todos os espaços da antiga residência privada, desenhando um percurso que transcende a memória do lugar e tece uma narrativa paralela que combina eventos históricos, literários e lendas", lê-se no dossiê de imprensa a que a Lusa teve acesso.

Foi junto à instalação que abre a exposição com dezenas de blusões de cabedal de culto de fãs, exibidos num 'charriot' com mais de quatro metros de comprimento, que a dupla de artistas anunciou que se ia casar hoje, no Porto.

A conjugação do casamento no dia da inauguração da exposição "Casa Vale Ferreira" é uma espécie de "statement político" e uma forma de dizer que os direitos conquistados no passado estão em perigo com a ascensão da extrema-direita, explicou a dupla Vale Ferreira.

Os dois artistas recordam que são namorados há mais de 20 anos e que lutaram pelo direito ao casamento homossexual, embora nunca tenham pensado em casar-se. Contudo, com os direitos ao casamento 'gay' a estarem a ser colocados em causa, os artistas dizem que querem fazer um "statement politico".

A exposição revela obras emblemáticas dos artistas como por exemplo a escultura em areia "O Farol de Areia", "O Ginásio", "Milagrosas àguas de São Bento", ou "o Perfume", uma peça feita para Serralves.

CCM // MAG

Lusa/Fim