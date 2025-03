De acordo com a organização, esta edição, que decorre sob o tema CAPITAL, arranca, como habitualmente com as "Fast Talks", com uma programação de entrada livre focada no impacto social, cultural e ambiental da indústria da Moda.

O programa desta edição, desenhado com a Embaixada de Itália em Lisboa, no âmbito do Italian Design Day, começa com um 'workshop', apenas para convidados, com o empresário e 'ativista da sustentabilidade' italiano Matteo Ward, prosseguindo com dois painéis de debates e terminando com a exibição de dois episódios da série "Junk", "que pretende refletir sobre as consequências da sociedade de consumo".

Hoje, as iniciativas acontecem do MUDE -- Museu do Design e, apesar de serem de entrada livre, requerem registo obrigatório no site da ModaLisboa.

Na sexta-feira, a ModaLisboa muda-se para o Centro de Arte Moderna (CAM) da Fundação Calouste Gulbenkian, antes de se instalar no Pátio da Galé.

O programa no CAM começa no espaço educativo com "Diálogos", que a organização define como "conversas intimistas entre artistas e designers ModaLisboa": Adriana Proganó estará à conversa com Diogo Mestre (Mestre Studio), João Pedro Vale e Nuno Alexandre Ferreira com Marta Gonçalves (Hibu Studio), e Mikhail Karikis com Lidija Kolovrat.

A Sala Estúdio do CAM será palco da apresentação da coleção outono/inverno 2025/26, "Second Best", de Constança Entrudo.

Além disso, a designer de moda fará, na sexta-feira, um 'takeover' (ocupação, em português) da loja do CAM com peças de arquivo, peças da coleção primavera/verão 2025 e uma edição especial de amostras de tecido únicas (de arquivo e da coleção "Second Best").

As atividades que acontecem entre as 16:00 e as 18:00 são de entrada livre, mediante levantamento de bilhete no próprio dia na bilheteira do CAM, a partir de duas horas antes do início de cada sessão.

Ainda na sexta-feira, a ModaLisboa regressa ao seu 'quartel-general', o Pátio da Galé, começando com a final do concurso Sangue Novo, destinado a finalistas de cursos superiores de Design de Moda de escolas nacionais e internacionais e jovens 'designers' em início de carreira.

Os cinco finalistas -- Dri Martins, Duarte Jorge, Francisca Nabinho, Gabriel Silva Barros e Ihanny Luquessa -- foram selecionados em outubro, na 63.ª edição da ModaLisboa, e apresentam na sexta-feira "o produto do seu crescimento conceptual e maturidade comercial, desenvolvido no último semestre com acompanhamento e mentoria do painel de jurados".

Na sexta-feira, são ainda apresentadas as coleções de Inês Barreto, da Mestre Studio e de Alves/Gonçalves, desfile que marca o regresso da marca à ModaLisboa e o primeiro desde a morte do designer de moda Manuel Alves.

Manuel Alves morreu aos 72 anos, em maio do ano passado. A morte do designer de moda aconteceu no ano em que se completaram 40 anos de parceria com José Manuel Gonçalves.

A dupla participou na primeira edição da ModaLisboa, em abril de 1991, no Teatro São Luiz, na qual foram apresentadas também coleções de Ana Salazar, Luís Buchinho, José António Tenente e Nuno Gama, entre outros.

Depois de vários anos de ligação à semana da moda de Lisboa, a dupla, que entretanto criou a marca Alves/Gonçalves, passou a partir de 2000 a apresentar coleções no Portugal Fashion, evento sediado no Porto, que não se realizou no ano passado.

As apresentações de coleções prosseguem no sábado com Carlos Gil, finalistas dos 'campus' de Itália e Espanha do IED -- Istituto Europeo di Design, Luís Onofre, Kolovrat, Luís Buchinho, Ricardo Andrez e Luís Carvalho.

Para o último dia da 64.ª edição, domingo, estão marcados os desfiles de Nuno Baltazar, Bárbara Anastácio, Arndes, Valentim Quaresma, Duartehajime, Gonçalo Peixoto e Dino Alves, bem como a apresentação da Portuguese Soul, da responsabilidade da APICCAPS -- Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos.

Entre sexta-feira e domingo, a Praça do Comércio irá acolher a instalação artística "A teia que nos une", promovido pelo ModaPortugal, do Centro de Inteligência Têxtil (CENIT) e da Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confecção (ANIVEC).

Aquela instalação, "que acolhe os públicos da cidade", irá emitir em direto os desfiles que acontecem no Pátio da Galé, assim como "conteúdos que assentam em valores como a preservação das técnicas artesanais, a durabilidade, a sustentabilidade e a tecnologia".

A ModaLisboa é coorganizada pela Associação ModaLisboa e a Câmara Municipal de Lisboa.

JRS // MAG

