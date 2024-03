Com moderação do apresentador Rui Maria Pego, os dois debates que abrem esta edição da ModaLisboa "foram desenhados enquanto resposta às temáticas mais relevantes do Sistema de Moda atual: as oportunidades de investimento concertado e sustentável, e a interseção entre Moda e herança cultural", de acordo com a organização.

Entre os oradores convidados estão a designer de moda Ana Duarte, a artista plástica Joana Vasconcelos e o designer de produto e interiores Sam Baron.

Marcadas para as 17:00, as Fast Talks têm entrada livre. Exigiam inscrição prévia, mas o bilhete de entrada no MAAT também garante acesso ao evento. Além disso, os debates podem ser acompanhados 'online' no site da ModaLisboa.

As apresentações das coleções decorrem entre sexta-feira e domingo e cabe aos finalistas de mais uma edição do concurso Sangue Novo inaugurarem a 'passerelle' desta edição.

Bárbara Atanasio, Çal Pfungst, Isza, M.Plateau, Maria do Carmo Studio e Mestre Studio foram escolhidos em outubro entre dez participantes do concurso dedicado aos novos talentos e competem por três prémios.

O prémio ModaLisboa x IED -- Istituto Europeo di Design inclui um mestrado em design de moda no IED de Florença, no valor de 24 mil euros e uma bolsa de quatro mil euros.

O prémio ModaLisboa x RDD Textils um estágio de três meses na RDD Textiles para desenvolvimento de uma coleção para a empresa e uma coleção em nome próprio para apresentar na ModaLisboa e uma bolsa de 1.750 euros.

Os dois vencedores recebem também mentoria da Associação ModaLisboa.

O prémio ModaLisboa x Showpress garante ao vencedor assessoria de imprensa e showroom na agência de comunicação Showpress.

Na sexta-feira, são ainda apresentadas as coleções da Decenio com a Molnm, marca da designer Matilde Mariano, de Luís Carvalho, de Dino Alves e de Ivan Hunga Garcia.

Para sábado estão marcadas as apresentações João Magalhães, Carlos Gil, sete jovens designers formados pelo Istituto Europeu de Design (Annarita Biava, Christian Bogliano, Angelica Siddi, Matteo Rossellini, Maria Chiara Sorbino e Alessio Dolfi e Carlotta Mora), Buzina, Lion of Porches com Paatiff (José Sobral), Luís Buchinho, Portuguese Soul, Ricardo Andrez e Gonçalo Peixoto.

O último dia da 62.ª edição, domingo, abre com a "Suppport Ukranian Designers Initiative", "um momento que resulta do protocolo entre a Associação ModaLisboa e a Ukrainian Fashion Week [Semana da Moda Ucraniana] --- que não se realiza no seu país de origem desde o início da invasão russa --- para comunicar criativos ucranianos que continuam a trabalhar, mesmo debaixo de ameaça constante".

De acordo com a Associação ModaLisboa, desde 2022, a organização Ukranian Fashion Week "tem apoiado os seus 'designers' estabelecendo parcerias com Semanas de Moda internacionais como Londres ou Copenhaga".

Em Lisboa, serão apresentadas as coleções de Darja Donezz, Omelia e Nadya Dzyak.

No domingo, apresentam ainda coleções Filipe Cerejo, Arndes, DuarteHajime, Béhen, It's the fit not the brand, Valentim Quaresma e Kolovrat.

A maioria dos desfiles acontece no Pátio da Galé. Dino Alves irá mostrar a coleção no Terreiro do Paço, numa apresentação aberta ao público, Ivan Hunga Garcia na Pensão Amor, no Cais Sodré, e João Magalhães no seu novo estúdio, na zona da Graça.

Domingo é dia de eleições legislativas em Portugal e a organização da ModaLisboa "encarou como seu dever fazer todos os esforços para alterar as datas do evento, sem sucesso devido à indisponibilidade de espaços na cidade, o calendário internacional em que a Lisboa Fashion Week [Semana da Moda de Lisboa] se insere e o compromisso para com os seus Designers e parceiros".

A 62.ª edição da ModaLisboa decorre sob o tema "For Good" e é representada por 18 nomes, entre os quais a 'designer' de moda Ana Salazar, a maquilhadora Antónia Rosa, a atriz Joana Ribeiro, a apresentadora Catarina Furtado ou o músico Alex D'Alva Teixeira, "escolhidos enquanto símbolos das indústrias criativas, intrinsecamente ligadas às várias comunidades que constroem a ModaLisboa".

A ModaLisboa é coorganizada pela Associação ModaLisboa e a Câmara Municipal de Lisboa.

JRS // MAG

Lusa/Fim