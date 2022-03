O Portugal Fashion revelou hoje que vai assinalar a 50.ª edição do evento de moda na cidade do Porto com um regresso "mais ou menos livre" de restrições depois de dois anos de pandemia com várias restrições e uma edição totalmente em formato digital.

Na edição 50, o PF regressa ao seu espaço histórico -- a Alfândega do Porto -, para várias dezenas de desfiles de 'designers' e marcas portuguesas do 'designer', com destaque para o regresso do criador Pedro Pedro aos desfiles no PF, no dia 18, às 19:30.

A "estreia da NOPIN, marca industrial da jovem criadora Catarina Pinto, numa aposta do Portugal Fashion com uma marca emergente de conexão design indústria" é outro dos destaques da organização do PF, lê-se num comunicado enviado à comunicação social.

Ao longo de quatro dias, vão passar pelo PF nomes consagrados da moda portuguesa como Miguel Vieira, Hugo Costa, Katty Xiomara, Luís Onofre, Susana Bettencourt, Diogo Miranda ou David Catalán, mas o primeiro dia, 16 de março, os desfiles vão inteiramente dedicados aos jovens criadores emergentes portugueses que mostram as sua coleções no espaço Bloom.

Nesta 50.ª edição do PF todos os desfiles acontecem na Alfândega do Porto, exceto no sábado, dia 18, cujos desfiles de Digo Miranda (11:30) e marca Ernest W. Baker (12:30) estão programados para decorrerem no Ateneu Comercial do Porto.

A 2.ª edição da CANEX presents Africa @ Portugal Fashion estado PF, uma parceria que vai trazer 20 'designers africanos' à passarela da Alfândega, com um total de oito desfiles (três no Bloom e cinco na plataforma principal.

O espaço Bloom vai marcar o arranque oficial da 50.ª edição do Portugal Fashion que abre esta quarta-feira, dia 16, pelas 15:00, na Alfândega do Porto, com desfiles de alunos das Escola de Moda do Porto e do Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil, Vestuário, Confecção e Lanifícios Modatex.

O primeiro dia termina com o desfile de Judy Sanderson Powered by CANEX, marcado para as 22:30, mas antes ainda no âmbito do espaço Bloom vão ser apresentadas as coleções do jovem 'designer' Vitor Dias (21:30), Diogo van Der Sandt e Ahcor (20:00), Abiola Olusola Powered by CANEX (19:00), e Ladymaker (18:00).

No segundo dia, 17, o Portugal Fashion apresenta as novas criações dos 'designers' Katty Xiomara (21:00), David Catalán (22:00) , Estelita Mendonça (17:30), Kikoromeu Pwd by CANEX (18:30) ou Carolina Sobral (14:30).

O criador Miguel Vieira vai encerrar o terceiro dia da 50.ª edição do Portugal Fashion com o desfile marcado para as 23:00, mas antes o dia vai receber as coleções de Susana Bettencourt (16:30), Davii (17:30), Sophia Kah (18:30), Pedro Pedro (19:30), a marca Pé de Chumbo (20:30) e Kreyann Pwd by CANEX (22:00).

Hugo Costa (18:00), Alexandra Moura (19:00), April & Alex Pwd by CANEX (20:00), Luís Onofre (21:30) e Alves & Gonçalves (22:30) são alguns dos 'designers' que vão apresentar as suas novas coleções no último dia da 50.ª edição do Portugal Fashion, dia 18.

O Portugal Fashion é um projeto da responsabilidade da Associação Nacional de Jovens Empresários, que conta com o apoio dos seus parceiros estratégicos e é cofinanciado pelo Portugal 2020, no âmbito do Compete 2020 --- Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização, com fundos provenientes da União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

CCM // PJA

Lusa/Fim