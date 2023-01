Das peças que serão expostas constam "documentos escritos e visuais, assim como objetos artísticos e outros que trabalham com diferentes vestígios da vida de Cabral ou a ela associados", refere a comissão, em comunicado.

A iniciativa, que assinala os 50 anos da morte do "pai" da independência de Cabo Verde e da Guiné-Bissau e fundador do Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde (PAIGC), irá decorrer até 25 de junho deste ano.

"As lutas de libertação desenvolvidas em África contra o então império português foram determinantes para a queda da ditadura do Estado Novo. Amílcar Cabral é uma figura essencial nesse contexto, pelo papel de liderança que desempenhou então, mas também pelo seu legado, que perdura até aos dias de hoje, e que vem conquistando uma dimensão internacional muito significativa", afirma Maria Inácia Rezola, a comissária executiva.

Por seu lado, José Neves, comissário científico da iniciativa, em conjunto com Leonor Pires Martins, explica que "a exposição desenvolve-se ao longo de uma sequência de 50 peças, que pretendem dar a conhecer a vida de Amílcar Cabral e as relações que fizeram das lutas contra o colonialismo uma experiência comum a inúmeras pessoas e instituições que se corresponderam e solidarizaram com ele e com o anticolonialismo africano, de Cuba à Europa de Leste, passando pela Escandinávia".

"Será possível ver, por exemplo, correspondência trocada entre Amílcar Cabral e jornalistas franceses e britânicos, documentação relativa aos apoios internacionais recebidos da União Soviética, Suécia e Cuba", referiu o historiador.

Os visitantes poderão observar "imagens em vídeo, pouco conhecidas, da participação de Cabral na Conferência Tricontinental, em Havana, em 1966, e das zonas libertadas da Guiné, retratos feitos por artistas plásticos nacionais e internacionais e ouvir a presença deste independentista e das lutas anticoloniais na música, da world music até ao rap", acrescentou.

A exposição é ainda o mote para outras iniciativas - como mesas redondas, concertos, visitas guiadas, um ciclo de cinema, uma feira do livro, entre outros -, com o colonialismo, a luta anticolonial e a descolonização como temas dominantes.

Em 2024 assinala-se o centenário do nascimento de Amílcar Cabral.

