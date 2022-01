Coimbra, Aveiro, Guarda, Beja e Tondela vão receber a apresentação do disco de estreia "Somos Punks ou não?", lançado no final de 2021 num espetáculo em Leiria. A edição concretizou um sonho antigo da banda fundada em 1993.

Com os 5.ª Punkada vão estar em palco nestas datas os artistas Surma e Victor Torpedo, que, com Rui Gaspar, dos First Breath After Coma, participaram na gravação do disco, juntamente com os músicos que atualmente compõem a formação: Fausto Sousa (voz), Fátima Pinho (teclados), Jorge Malheiro (guitarra e voz), Miguel Duarte (baterista) e Paulo Jacob (guitarra e voz).

"Somos Punks ou não?", que inspira a digressão, foi integralmente escrito e composto por todos os elementos. Dois dos músicos são pessoas com deficiência mental e outras duas com paralisia cerebral e tocam recorrendo a instrumentos convencionais e outros adaptados, sob coordenação do musicoterapeuta Paulo Jacob.

Durante a digressão será apresentado um documentário produzido pela Casota Collective, sobre o processo de gravação do álbum e o concerto de Leiria.

A digressão acontece por iniciativa da Omnichord, que editou o disco, e da APCC, e passa pelo Teatro Académico Gil Vicente, em Coimbra, (11 de fevereiro), Teatro Aveirense, em Aveiro (18 de fevereiro), Teatro Municipal da Guarda (19 de fevereiro), Teatro Pax Julia, em Beja, (03 de março) e Teatro ACERT, em Tondela (04 de março).

MLE // SSS

Lusa/fim