Em conferência de imprensa, o diretor de logística do Comité Organizador Local, Jorge Messias, afirmou que o "top 5" conta ainda com 42.482 franceses e 19.196 norte-americanos.

O responsável adiantou que o número de peregrinos inscritos pode alterar-se, uma vez que as inscrições só terminam no domingo, último dia da JMJ Lisboa 2023, que hoje começa.

"Até ao momento [13:00], entre 190 a 200 mil peregrinos já terão feito 'check-in' em Lisboa", precisou, acrescentando que os jovens continuam a chegar durante todo o dia.

Jorge Messias referiu que este acolhimento de centenas de milhares de peregrinos só é possível com a colaboração "de até 25.000 voluntários", identificados com uma t-shirt amarela.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa entre hoje e domingo para a JMJ, considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, e que contará com a presença do Papa Francisco.

O Papa, o primeiro peregrino a inscrever-se na JMJ, chega a Lisboa na manhã de quarta-feira, tendo prevista uma visita de duas horas ao Santuário de Fátima no sábado para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia.

As principais iniciativas da jornada decorrem no Parque Eduardo VII, na zona de Belém e no Parque Tejo, um recinto com cerca de 100 hectares a norte do Parque das Nações e em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

