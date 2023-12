"Este ano foi o mais mortífero para as crianças na Cisjordânia, incluindo Jerusalém leste, e a violência relacionada como conflito atingiu níveis sem precedentes", refere um relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

"A violência relacionada com o conflito matou 124 crianças palestinianas e seis crianças israelitas desde o início de 2023", precisa.

A organização assegura que muitas destas crianças "temem até ir à escola ou brincar ao ar livre devido à ameaça de tiroteios e outros atos de violência relacionados com o conflito".

E "a intensidade dessa violência aumentou dramaticamente" desde que rebentou a guerra entre o grupo islâmico Hamas e Israel em 07 de outubro, sublinha Unicef.

Pelo menos 83 crianças foram assassinadas nos últimos três meses, "mais do dobro do número de crianças mortas em todo o ano de 2022", adianta.

"As violações graves contra as crianças, em particular os assassinatos e as mutilações, são inaceitáveis", frisa a Unicef, que insta todas as partes a cumprir as suas obrigações humanitárias e a proteger as crianças da violência.

"O sofrimento das crianças na Cisjordânia, incluindo Jerusalém leste, não deve passar para um segundo plano no conflito atual [em Gaza]: é parte dele", estimou a Unicef.

Na quinta-feira, a ONU denunciou que as forças armadas israelitas e os colonos judeus cometeram graves violações dos direitos humanos contra palestinos na Cisjordânia desde 07 de outubro, num relatório que Israel qualificou de "ridículo".

Cisjordânia ocupada e Israel vivem o seu ano mais violento em duas décadas e até agora morreram 522 palestinianos em atos violentos, a maioria milicianos em confrontos armados com tropas israelitas e atacantes, mas também numerosos civis.

Em paralelo, a área viu a proliferação de novos grupos armados palestinianos, que juntamente com ataques individuais deixaram 41 mortos do lado israelita, a maioria colonos, cinco deles menores, e sete das forças de segurança.

