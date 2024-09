Esta campanha, da responsabilidade da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), Guarda Nacional Republicana (GNR) e Polícia de Segurança Pública (PSP), decorreu entre os dias 10 e 16 de setembro e pretendeu alertar condutores e passageiros para a importância de se utilizar sempre, e de forma correta, os dispositivos de segurança.

A iniciativa foi divulgada nos meios digitais e através de cinco ações de sensibilização da ANSR, realizadas em simultâneo com as operações levadas a cabo pela GNR e pela PSP, em Azeitão, Beja, Braga Évora e Santarém. Idênticas ações ocorreram nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

Num comunicado conjunto, as autoridades referem que durante as operações das forças de segurança no âmbito desta campanha foram fiscalizados presencialmente 53,2 mil veículos.

No período da campanha as autoridades registaram 2.732 acidentes, de que resultaram 16 vítimas mortais, 45 feridos graves e 865 feridos leves.

Relativamente ao período homólogo de 2023, verificaram-se menos nove acidentes, mais quatro vítimas mortais, mais dois feridos graves e menos 75 feridos ligeiros.

Durante a semana da campanha as autoridades sensibilizaram 321 condutores e passageiros, a quem foram transmitidas mensagens para promover o uso de cadeirinhas - homologadas e adaptadas ao peso da criança -, assim como de capacetes e cintos de segurança.

