A organização do Secretariado-Geral do Comité Takia indicou, num relatório publicado pelo portal centro-africano Corbeau News, que quase a totalidade dos refugiados sudaneses se encontra na cidade de Amdafock, dividida em duas partes pela fronteira entre a República Centro-Africana e o Sudão, a cerca de 230 quilómetros a sudoeste da cidade sudanesa de Nyala, uma das mais afetadas pelos combates.

Segundo a organização não-governamental (ONG), a chegada de sudaneses à cidade disparou esta semana aproveitando as tentativas de cessar-fogo entre o exército e os paramilitares, ao ponto de, só entre a passada segunda e quinta-feira, terem chegado 63.240 sudaneses.

Esta semana, as Nações Unidas manifestaram o receio de que pelo menos 200.000 sudaneses pudessem fugir do país perante o arrastar do conflito.

O Chade, que faz fronteira com Darfur, outra das regiões mais afetadas, recebeu em pouco mais de uma semana mais de 20.000 refugiados, aos quais a agência das Nações Unidas para os refugiados (ACNUR) já começou a prestar uma primeira assistência, uma vez que dormem ao relento e não têm acesso aos serviços básicos.

Com base nas tendências atuais, a agência prevê que haverá mais de 100.000 novos refugiados no Chade, um país que já acolhia mais de 400.000 sudaneses antes da escalada da violência.

A ONU começou a deslocar as famílias que chegaram nos últimos dias para um campo de refugiados e está à procura de um novo local para outro enclave.

Pelo menos 528 pessoas morreram e quase 4.600 ficaram feridas devido aos confrontos que se iniciaram no passado dia 15 de abril no Sudão entre o Exército e o grupo paramilitar Força de Apoio Rápido.

Ambas as forças estiveram por detrás do golpe de Estado que derrubou o governo de transição do Sudão em outubro de 2021.

Os recentes combates, que levaram à fuga de milhares de sudaneses para os estados vizinhos do Egito, Etiópia, Chade e Sudão do Sul e à retirada de estrangeiros, seguiram-se a semanas de tensão sobre a reforma das forças de segurança nas negociações para a formação de um novo Governo de transição.

HN // CSJ

Lusa/fim