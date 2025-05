Foi o primeiro cantor português a esgotar o Olympia de Paris consecutivamente e a lotar o MEO Arena sempre que ali agenda um concerto.

Com dezenas de prémios e distinções, consolidou-se como um dos músicos mais influentes de Portugal e das comunidades lusófonas.

Nascido António Antunes em Cabril, na Pampilhosa da Serra, e emigrado para França aos 10 anos, onde cedo começou a trabalhar numa fábrica de enchidos, fez-se Tony Carreira em 1988, quando começou a realizar o sonho de cantar – primeiro no grupo Irmãos 5, mas rapidamente destacando-se a solo e conquistando Paris com os temas românticos.

Cantor e compositor, é um dos artistas mais bem-sucedidos da música portuguesa, com 37 anos de carreira, 30 álbuns originais, 60 discos de platina e mais de 4 milhões de discos vendidos, tornou-se um ícone da música romântica, tendo sido condecorado em França (Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras, em 2016) quase uma década antes de ter o reconhecimento no seu país(Comendador da Ordem do Infante D. Henrique, 2024).