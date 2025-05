O seu maior feito é a projeção mundial que tem ajudado a dar ao fado.

Nascida em Moçambique, Mariza é presença assídua em palcos internacionais e tem um percurso discográfico riquíssimo, desde 2001, ano da edição do álbum de estreia “Fado em Mim”. “Mariza Canta Amália” (2020), que inclui clássicos como “Lágrima” e “Gaivota”, é o álbum mais recente e homenageia a uma das suas maiores inspirações.

Ao longo da carreira, a artista foi premiada pela BBC Radio 3, MIDEM, ou Fundação Amália Rodrigues e nomeada para os Grammys Latinos.

Também Embaixadora de Boa Vontade da UNICEF e embaixadora da Candidatura do Fado aprovada pela UNESCO, entre as muitas distinções conta com a medalha de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, atribuída pelo ministro da Cultura de França, Frédéric Mitterrand, em 2010, e com a Medalha Municipal de Mérito, Grau Ouro, atribuída em 2013, pelo então presidente da Câmara Municipal de Lisboa, António Costa.