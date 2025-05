Uma carreira de mais de duas décadas, que o levou de Portugal a Espanha e Itália, rendeu-lhe o estatuto de um dos maiores jogadores de todos os tempos.

Sendo um dos raros casos de futebolistas que jogaram quer no Barcelona quer no Real Madrid (o que o tornou odiado pelos catalães), venceu a Bola de Ouro em 2000 e um ano mais tarde foi o Melhor Jogador do Mundo para a FIFA, estando incluído no FIFA 100.

Estreou-se n’Os Pastilhas em 1984, passou pelo Sporting, mas foi lá fora que se fez rei. Ao serviço da Seleção, só Ronaldo esteve mais vezes, com Figo a contar 127 participações com a camisola de Portugal e as taças do Euro sub-17 (1989) e do Mundial sub-20 (1991)