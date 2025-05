O treinador e ex-futebolista que agora lidera o Fenerbahçe, num contrato que lhe dá 10,5 milhões de euros por ano, deu os primeiros passos aos comandos como adjunto de Bobby Robson, na década de 90, mantendo-se ao seu lado no Sporting, no Porto e no Barcelona.

Em 2000, foi escolhido para treinar o Benfica, em 2002 ficou ao serviço do FC Porto e um ano mais tarde ganhava o primeiro campeonato, a Taça de Portugal e a Taça UEFA. Um ano mais tarde, Mourinho levava para as Antas (hoje Dragão) o título de Liga dos Campeões.

As conquistas levaram-no a Inglaterra, levando o Chelsea à conquista da Premier Leage, ganhando a alcunha de “The Special One”, passou por algumas das melhores equipas de Itália (Inter de Milão, Roma), Espanha (Real Madrid) e Inglaterra (Manchester United, Chelsea, Tottenham) e tornou-se no primeiro treinador do mundo a conquistar por duas vezes o Campeonato Nacional, a Taça e uma competição europeia.

O seu percurso e os muitos títulos conquistados renderam-lhe vários prémios, nomeadamente o FIFA World Coach of the Year for Men’s Football, em 2010, e o Premier League