O histórico 4.º lugar, o melhor de sempre, Campeonato do Mundo, foi conseguido pela atual Seleção Nacional de Andebol em 2025, com Paulo Pereira aos comandos dos Heróis do Mar.

Num percurso marcado por feitos inéditos, Portugal conquistou pela primeira vez um lugar no top-8 do IHF World Championship 2025 ao terminar o Main Round III na primeira posição e com um registo invicto, derrotando portentos como a Noruega, a Suécia, Espanha ou Alemanha. André Sousa, António Areia, Diogo Branquinho, Diogo Rêma, Fábio Magalhães, Francisco Costa, Gustavo Capdeville, João Gomes, Leonel Fernandes, Luís Frade, Martim Costa, Miguel Oliveira, Pedro Portela, Ricardo Brandão, Rui Silva, Salvador Salvador e Victor Iturriza inscrevem assim os seus nomes na história da modalidade.