Ator, guionista, apresentador e até músico, Herman José já fez quase tudo nas artes do palco e é o maior humorista português, tendo-se notabilizado ainda nos anos 1970 e tido a capacidade de se reinventar múltiplas vezes, a última das quais com conteúdos clássicos e novos a viralizarem nas redes sociais, sobretudo a partir de 2019.

Do seu percurso fazem parte êxitos intemporais como o “Casino Royal”, “O Tal Canal” ou “Hermanias”, mas também o "Herman Zap", rubrica paródica do programa "Parabéns", estreada em 1995, e a "Herman Enciclopédia", em 1997 e 1998, que fizeram escola e consolidaram um caminho que transitou para a SIC na viragem do milénio e voltaria mais tarde à casa de partida, a RTP.

Criador de personagens inesquecíveis como o Diácono Remédios, Serafim Saudade, Lauro Dérmio ou Nelo, entre dezenas de outras, em 2024, a fazer meio século de carreira, recebeu a Medalha de Mérito Cultural. Atualmente, o humorista apresenta "Cá Por Casa" no canal público e tem chegado às novas gerações tanto através do Instagram como com o regresso aos palcos de todo o país em espetáculos que juntam humor e música.