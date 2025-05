Canoísta do Benfica, nascido em Ponte Lima, Fernando Pimenta começou na natação, aos 4 anos e em 2001 revelou-se uma estrela na canoagem, sendo convidado a competir como federado e fazendo-se campeão nacional em três anos.

É um dos maiores orgulhos do desporto nacional, entre os melhores canoístas do mundo, tendo levado Portugal a um novo patamar no que respeita à competição.

A colecionar medalhas de ouro desde 2005, o atleta de 35 anos é um fenómeno mundial, tendo chegado à Prata nos Jogos Olímpicos de Londres 2012 e ao Bronze oito anos depois, em Tóquio, entre um total de 48 medalhas de ouro, 44 de prata e 32 de bronze acumuladas praticamente desde que se estreou nas mais relevantes competições internacionais.

Pelos seus feitos a levar Portugal mais longe, tem já quatro condecorações (Ordem do Infante D. Henrique, comendador e grande-oficial da Ordem do Mérito e da Ordem da Instrução Pública)