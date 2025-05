É das vozes mais representativas de uma "Nova Lisboa" cultural, e em particular musical, pela combinação de sonoridades africanas tradicionais e linguagens urbanas.

Nascido em 1982 em Quarteira, filho de pais cabo-verdianos, Claudino Pereira apresentou-se ao grande público no programa de talentos "Operação Triunfo", da RTP1, em 2003. Hoje, é mais conhecido como Dino D'Santiago, nome artístico que homenageia uma das ilhas de Cabo Verde, depois de um percurso no qual fez parte dos Nu Soul Family antes de iniciar uma discografia a solo.

A Medalha de Mérito Cultural, atribuída em 2023 distinguiu o seu contributo para a criação musical em língua portuguesa e para a sua projeção no mundo. A esta juntam-se louvores dos Europe World Music Charts, Most Influential People of African Descent, das revistas “Rolling Stone” e “Bantumen” e a Medalha de Honra de Ouro pela Câmara Municipal de Loulé.