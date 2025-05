Depois de participações em telenovelas, revelou-se como apresentador em "Curto Circuito", da SIC Radical, em 2003, plataforma para um percurso de humorista que ganhou asas também no pequeno ecrã em "Levanta-te E Ri", "Herman SIC" ou "Os Contemporâneos".

Foi cocriador de "Último a Sair", paródia aos “reality shows” vencedora do Prémio de Melhor Programa de Ficção da Sociedade Portuguesa de Atores, em 2012, e teve outra aposta de culto em "Odisseia", ao lado de Gonçalo Waddington e Tiago Guedes, também para a RTP.

Nos palcos, além da stand up comedy, foi ator cómico e dramático e destacou-se com o espetáculo "Deixem o Pimba em Paz", colaboração com Manuela Azevedo (vocalista dos Clã) com reinterpretações de clássicos da música pimba.

Em 2020, durante o confinamento, estreia "Como É Que o Bicho Mexe?", projeto do Instagram que acompanhou as noites de muitos durante o período da pandemia e bateu recordes nacionais na rede social na última emissão, juntando cerca de 170 mil seguidores, a 15 de maio.